Во 2 сезоне 13 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри обнаруживает под кроватью дочери Мэттью, а в город тем временем возвращается сестра Мэри. Карлос вновь поднимает сложную тему детей, а Том пытается устроиться работать в компанию Линетт.
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