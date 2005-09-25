Во 2 сезоне 18 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габи продолжат вить веревки из Солисов, при этом не рассказывая своему парню о том, что отдаст их ребенка. Карл делает предложение Иди, а Бри начинает испытывать романтические чувства к Питеру.
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