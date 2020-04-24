В 1 сезоне 8 серии сериала «Защищая Джейкоба» история приближается к концу, но с многочисленными взлетами и падениями. Лори борется с разрушенным доверием своего сына. Энди хочет вернуться к обычной жизни, но это уже невозможно.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail