В 1 сезоне 3 серии сериала «Защищая Джейкоба» Джейкоб возвращается домой в совершенно новый для него мир. Лори приходится мириться с тяжелой реальностью нового отношения к ней знакомых людей. Энди открывает Лори семейную тайну.
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