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Киноафиша Сериалы Защищая Джейкоба Сезоны Сезон 1 Серия 3

Защищая Джейкоба 2020 3 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Пилотный эпизод
Сезон 1 / Серия 1 24 апреля 2020
Всё круто
Сезон 1 / Серия 2 24 апреля 2020
Каменные лица
Сезон 1 / Серия 3 24 апреля 2020
Контроль вреда
Сезон 1 / Серия 4 1 мая 2020
Посетители
Сезон 1 / Серия 5 8 мая 2020
Самообман
Сезон 1 / Серия 6 15 мая 2020
Работа
Сезон 1 / Серия 7 22 мая 2020
После
Сезон 1 / Серия 8 29 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Защищая Джейкоба» Джейкоб возвращается домой в совершенно новый для него мир. Лори приходится мириться с тяжелой реальностью нового отношения к ней знакомых людей. Энди открывает Лори семейную тайну.

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