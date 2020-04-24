В 1 сезоне 7 серии сериала «Защищая Джейкоба» заседание суда принимает неожиданный оборот, который практически не оставляет шансов на спасение Джейкоба. Факты раскрывают его отношение к Бену. Судьба Джейкоба практически предрешена.
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