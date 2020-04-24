В 1 сезоне 5 серии сериала «Защищая Джейкоба» Энди впервые с детства видит своего отца и узнает пугающие сведения о своём сыне от Дерека и Сары. Лори на грани нервного срыва, и столкновение с неожиданным человеком ей не помогает.
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