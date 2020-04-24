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Киноафиша Сериалы Защищая Джейкоба Сезоны Сезон 1 Серия 5

Защищая Джейкоба 2020 5 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Пилотный эпизод
Сезон 1 / Серия 1 24 апреля 2020
Всё круто
Сезон 1 / Серия 2 24 апреля 2020
Каменные лица
Сезон 1 / Серия 3 24 апреля 2020
Контроль вреда
Сезон 1 / Серия 4 1 мая 2020
Посетители
Сезон 1 / Серия 5 8 мая 2020
Самообман
Сезон 1 / Серия 6 15 мая 2020
Работа
Сезон 1 / Серия 7 22 мая 2020
После
Сезон 1 / Серия 8 29 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Защищая Джейкоба» Энди впервые с детства видит своего отца и узнает пугающие сведения о своём сыне от Дерека и Сары. Лори на грани нервного срыва, и столкновение с неожиданным человеком ей не помогает.

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