В 1 сезоне 5 серии сериала «Защищая Джейкоба» Энди впервые с детства видит своего отца и узнает пугающие сведения о своём сыне от Дерека и Сары. Лори на грани нервного срыва, и столкновение с неожиданным человеком ей не помогает.