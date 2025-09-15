Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Защищая Джейкоба Статьи

Статьи о сериале «Защищая Джейкоба»

Статьи о сериале «Защищая Джейкоба» Вся информация о сериале
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
Написать
15 сентября 2025 18:07
Кадр из сериала «Переходный возраст»
Запутанный сюжет и семейная трагедия: эта криминальная драма с Крисом Эвансом идеально подойдет фанатам «Переходного возраста» Детективный мини-сериал со звездным кастом стал одной из лучших работ Криса Эванса, больше известного по супергеройским боевикам.
Написать
2 апреля 2025 13:17
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше