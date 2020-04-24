В 1 сезоне 1 серии сериала «Защищая Джейкоба» Энди Барбер, помощник окружного прокурора, расследует убийство подростка, с которым в одной школе учится его сын, Джейкоб. Вскоре выясняется, что они были знакомы.
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