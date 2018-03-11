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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 10

Хитрость 2018 10 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство Эрни Аргуса. Парень вел видеоблог на YouTube, где рассказывал подписчикам о теориях заговора и тайных обществах. Эрни обещает аудитории, что в следующем выпуске их ждет нечто особенное, однако в тот же вечер погибает в собственной машине от взрыва. Обыскивая квартиру погибшего, Кэмерон находит кассету с любопытным видео. Оказывается, Эрни узнал о существовании тайного общества “Корвус Вейл» и снял на камеру один из их ритуалов. Группа людей, чьи лица скрыты под капюшонами, собираются казнить девушку. 

Кэй замечает связь между “Корвус Вейл» и астронавтом Брюсом Коннорсом, которого в свое время преследовал Эрни. На руке одного из участников ритуала надеты часы, которые могут быть только у астронавтов. Кэмерону удается проникнуть в дом, где проходят собрания тайного общества. Там иллюзионист знакомится с Коннорсом и узнает, что его дед, Алистер Блэк, принадлежал к братству “Корвус Вейл». Также он выясняет, кто именно из участников тайного общества убил Эрни. Тем временем руководство тюрьмы пытается заставить Джонатана взять на себя вину за убийство заключенного. Парень обращается за помощью в ФБР. 
 

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