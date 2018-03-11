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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 3

Хитрость 2018 3 серия 1 сезон

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10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Хитрость» действие разворачивается в одном из музеев Нью-Йорка. Неизвестный мужчина берет в заложники девушку-экскурсовода по имени Джоан и угрожает взорвать галерею. Однако преступник обещает, что дело решится мирно, если он получит 120 миллионов долларов. С помощью камер он следит за тем, чтобы никто посторонний не вошел в здание. ФБР пытается установить личность террориста и выяснить, как можно незаметно попасть в стены музея. Выясняется, что тайком проникнуть в галерею за все это время смог только один человек, сейчас он отбывает наказание в той же тюрьме, что и Джонатан. Блэк рассказывает брату о заложнице и просит его помощи.

Джонатан узнает у заключенного необходимую информацию. Благодаря трюку с зеркалом Блэку удается войти в музей. Джоан и картины спасены, однако преступник по-прежнему остается на свободе. Федералы отслеживают местонахождение террориста, но когда они приезжают на квартиру, обнаруживают там мертвое тело. Кэй предполагает, что этот человек был сотрудником музея и погиб от рук организатора операции. После череды приключений Блэк находит настоящего преступника. Им оказывается сын одного из владельцев картин. 
 

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