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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 9

Хитрость 2018 9 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Хитрость» Кэмерон пытается вернуть утраченное доверие Кэй и других агентов ФБР. Чтобы восстановить свою репутацию в глазах федералов, иллюзионист берется за расследование запутанного дела, жертвой в котором стал полицейский. Страж порядка утверждает, что на его глазах произошло убийство. Вот только когда он попытался вмешаться, неизвестные преступники напали и на него. Полицейский потерял сознание, а когда очнулся, на месте не было никаких следов преступления, даже трупа. С помощью Кэй иллюзионисту удается распутать это дело и найти злоумышленника. Как оказалось, за убийством стоял офицер отдела по борьбе с наркотиками, который через посредников реализовывал запрещенные вещества. 

Тем временем Гюнтер пытается разгадать загадку дедушки Кэмерона – Алистера Блэка. Поиски приводят его в подвал, где обнаруживается потайная комната. Ошеломленный Гюнтер понимает, что его находки могут обернуться для Блэка новыми неприятностями. Джонатан возвращается в тюрьму, где не очень-то рады его сотрудничеству с федералами. На него совершают покушение, но парню удается остаться в живых. Затем Джонатана обвиняют в убийстве одного из заключенных. 
 

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