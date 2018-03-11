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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 8

Хитрость 2018 8 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Хитрость» события предыдущей серии показаны с точки зрения Кэмерона. Загадочная незнакомка, отличительной чертой которой является гетерохромия, похищает иллюзиониста. Она знакомит Блэка с участниками своей команды и рассказывает, что вместе они готовятся к краже бриллианта. Затем незнакомка предлагает Кэмерону присоединиться к грядущей операции, но фокусник отказывается. Тогда девушка демонстрирует ему видеозапись, которая доказывает, что Джонатан не виновен в автокатастрофе. Если Кэмерон поможет украсть бриллиант, ролик попадет в руки федератов, и брат-близнец окажется на свободе.

Блэку ничего не остается, как согласиться с требованиями незнакомки. Позже иллюзионист, блуждая по помещениям, становится свидетелем того, как его похитительница пытается восстановить старый снимок. На фотографии изображено несколько человек, в числе которых дед Джонатана и Кэмерона – Алистер Блэк. Иллюзионист хочет выяснить, что связывало его предка с незнакомцами. Между тем наступает день, когда должна состояться кража. Вместе со своими спутниками Кэмерон отправляется на аукцион, но тщательно продуманный план проваливается, когда на торгах появляются федералы… 
 

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