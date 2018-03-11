«Хитрость» – американский криминально-драматический сериал, рассказывающий об иллюзионисте Кэмероне Блэке. Карьера Блэка оказывается разрушена, так же как и жизнь его брата-близнеца Джонатана – после автокатастрофы парень попадает за решетку, обвиненный в гибели пассажирки. Однако иллюзионисту не дает покоя одна странная деталь, которую не восприняли всерьез обвинители: у девушки, которая находилась в машине Джонатана, была гетерохромия, в то время как глаза настоящей жертвы были абсолютно одинакового цвета. Кэмерон считает, что его близнеца подставили, но кто мог это сделать? Однажды иллюзионист видит по телевизору репортаж, посвященный неудачной операции ФБР: федералы упустили известного мафиози. Блэку становится очевидно, что скрыться преступнику помогал такой же мастер иллюзии, как и он сам. Кэмерон обращается в ФБР с предложением о сотрудничестве – если оно окажется успешным, возможно, ему удастся добиться пересмотра дела Джонатана. Федералы, в том числе агент Кэй Дэниелс, не воспринимают фокусника всерьез – ровно до тех пор, пока его теории не оказываются верны. Помогая ФБР в расследовании запутанных дел, Кэмерон Блэк выходит на след таинственной незнакомки, подставившей его брата…