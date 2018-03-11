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Постер к сериалу Хитрость
Постер к сериалу Хитрость
Постер к сериалу Хитрость
Постер к сериалу Хитрость
Постер к сериалу Хитрость
Постер к сериалу Хитрость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Хитрость
Хитрость (2018 - 2018) Deception
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

«Хитрость» – американский криминально-драматический сериал, рассказывающий об иллюзионисте Кэмероне Блэке. Карьера Блэка оказывается разрушена, так же как и жизнь его брата-близнеца Джонатана – после автокатастрофы парень попадает за решетку, обвиненный в гибели пассажирки. Однако иллюзионисту не дает покоя одна странная деталь, которую не восприняли всерьез обвинители: у девушки, которая находилась в машине Джонатана, была гетерохромия, в то время как глаза настоящей жертвы были абсолютно одинакового цвета. Кэмерон считает, что его близнеца подставили, но кто мог это сделать? Однажды иллюзионист видит по телевизору репортаж, посвященный неудачной операции ФБР: федералы упустили известного мафиози. Блэку становится очевидно, что скрыться преступнику помогал такой же мастер иллюзии, как и он сам. Кэмерон обращается в ФБР с предложением о сотрудничестве – если оно окажется успешным, возможно, ему удастся добиться пересмотра дела Джонатана. Федералы, в том числе агент Кэй Дэниелс, не воспринимают фокусника всерьез – ровно до тех пор, пока его теории не оказываются верны. Помогая ФБР в расследовании запутанных дел, Кэмерон Блэк выходит на след таинственной незнакомки, подставившей его брата…

В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Федак
Крис Федак
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Винни Джонс
Винни Джонс Gunter Gustafsen
Джастин Чон Jordan Kwon
Лайла Робинс
Лайла Робинс FBI Agent Deakins
Амори Ноласко
Амори Ноласко FBI Agent Mike Alvarez
Ильфенеш Хадера
Ильфенеш Хадера FBI Agent Kay Daniels
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Хитрость - Сезон 1 Сезон 1
2018, 13 эпизодов
 
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