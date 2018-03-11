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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 4

Хитрость 2018 4 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство гадалки по имени Ирэн, тело которой было обнаружено в Чайнатауне. Кэмерон убежден, что у предсказательницы наверняка была помощница, а значит, она должна быть в курсе, кто и почему желал Ирэн зла. Вскоре федералам удается найти такую ценную свидетельницу – ею оказывается близкая подруга гадалки Вивиан Сун. Девушка признается, что до того, как она начала сотрудничать с Ирэн, ее основным работодателем был торговец недвижимостью Миллер Маккензи. Однако ФБР быстро выходит на след мужчины и выясняет, что на самом деле он занимается международной торговлей оружием. 

Совместно с контрразведкой федералы разрабатывают операцию по поимке дельца. Согласно плану, Вивиан Сун должна вернуться в команду Маккензи и принять участие в очередной фиктивной сделке. При этом выясняется, что торговец оружием, выросший в Гонконге – человек весьма суеверный. Для того, чтобы заключить сделку, ему необходимо доброе предзнаменование. Если знака судьбы не будет, сделка может сорваться. Эту часть операции берут на себя Кэмерон Блэк и его помощники. Пока иллюзионист помогает ФБР в поимке преступника, его брат-близнец Джонатан помогает сбежать заключенному по прозвищу Доллар. 
 

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