Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 1

Хитрость 2018 1 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Хитрость» карьера Кэмерона Блэка, известного фокусника и иллюзиониста, рушится в одно мгновение – зрителям становится известно о существовании его брата-близнеца Джонатана. Брат фокусника попадает в автокатастрофу и становится фигурантом резонансного дела – его обвиняют в гибели пассажирки. Джонатан уверен, что его подставили, потому что у девушки, которая должна была находиться вместе с ним в машине, была гетерохромия. Однако у реальной жертвы ее нет. У Кэмерона нет причин не верить своему брату, поэтому он решает разыскать таинственную незнакомку и вытащить Джонатана из тюрьмы.

В новостях Блэк видит сюжет о том, что сотрудники ФБР упустили известного мафиози – его частный самолет якобы взорвался в ангаре. Однако Кэмерон понимает, что на самом деле это была иллюзия – неизвестный фокусник, используя методы самого Блэка, помог наркобарону вывести самолет за пределы ангара. Тогда иллюзионист предлагает ФБР взаимовыгодное сотрудничество: он поможет найти и поймать мафиози, а федералы восстановят доброе имя его брата-близнеца. Во время осмотра ангара Кэмерон находит телефон. Выясняется, что помощником наркобарона была та самая незнакомка, которая подставила Джонатана.  

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 189 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 55 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 2 комментария
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App