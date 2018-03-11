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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 7

Хитрость 2018 7 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Хитрость» Кэмерона похищают. Понимая, что спасти его может только другой иллюзионист, Кэй решает временно освободить из-под стражи Джонатана. Он считает, что исчезновение брата связано с таинственной незнакомкой. Следы приводят ФБР на популярный квест под названием “Октагон». Перед началом квеста организаторы по громкой связи зачитывают участникам правила, в этот момент Джонатан узнает голос той девушки, которую он разыскивает. Разгадывая загадки квеста, парень постепенно продвигается к финальному, самому сложному заданию. Справившись с ним, Джонатан понимает, что это была ловушка – в комнате его ожидает та самая незнакомка. Ей удается сбежать и от Джонатана, и от агентов ФБР. 

Федералам удается выяснить, что последняя загадка была ключом к похищению бриллианта под названием “Рысь» из коллекции Рокфеллеров. Скорее всего, Кэмерона похитили, чтобы заставить его украсть драгоценный камень во время аукциона. Кэй и Джонатан отправляются на торги, чтобы предотвратить преступление. Джонатану снова предстоит столкнуться лицом к лицу с загадочной незнакомкой, а также убедиться в том, что его брат-близнец причастен к краже бриллианта... 
 

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