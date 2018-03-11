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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 11

Хитрость 2018 11 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и его коллеги из ФБР берутся за расследование кражи, произошедшей в одной из секретных лабораторий. Сотрудница по имени Энн похитила уникальную разработку – устройство, которое способно блокировать любые системы безопасности. Прибывший на место преступления иллюзионист выясняет, каким способом девушке удалось пронести в лабораторию оружие, а также высказывает предположение, куда она могла направиться. Вскоре выясняется, что этим делом заняты не только федералы – идя по следу Энн, Кэмерон и Кэй сталкиваются с сотрудниками ЦРУ. Среди них оказывается бывший парень Кэй, Айзек Уокер. Он отстраняет Блэка от расследования. 

Во время допроса Айзек и Кэй пытаются выяснить у подозреваемой, каков был ее план. В ответ Энн называет только два слова: “Красный кардинал». Уокер явно понимает, о чем идет речь, но делиться информацией с Кэй не собирается. Когда девушка рассказывает о происходящем Блэку, тот высказывает предположение, что Энн намеренно позволила себя арестовать. Вскоре преступница сбегает, чтобы выкрасть у ЦРУ файл под названием “Красный кардинал». С помощью трюков Кэмерону удается остановить девушку. Тем временем Джонатан изучает материалы своего дела и обнаруживает, что одна из страниц была подделана. Чтобы получить доступ к оригиналу документа, парень просит Дину достать пропуск Майка.
 

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