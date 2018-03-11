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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 13

Хитрость 2018 13 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Хитрость» ФБР удается взять незнакомку под арест. Во время допроса она рассказывает федералам о мужчине по имени Данек. Он прибыл в Соединенные Штаты из Восточной Европы, чтобы через несколько часов выступить с докладом в ООН. В пути Данека похищают. Незнакомка заявляет агентам ФБР, что охотно поделится всей информацией по этому делу, однако беседовать она будет только с Джонатаном. Федералы вынуждены в срочном порядке привезти парня из тюрьмы. Данека удается спасти, но история на этом не заканчивается. Мужчина сообщает Кэмерону и Кэй, что его жену держат в заложниках на территории консульства. Телохранитель Данека оказался вражеским агентом и взял женщину в плен. 

Агенты понимают, что вторжение на территорию другого государства будет незаконно. С помощью Джонатана им удается разработать план, который позволил освободить заложницу без неприятных последствий. Джонатан надеется, что удачный исход дела повлияет на его собственную ситуацию. Однако он ошибается: незнакомка идет на сделку с ФБР и решает воспользоваться программой защиты свидетелей. Парню приходится вернуться в тюремную камеру. Разгневанный таким исходом дела Кэмерон намерен освободить брата самостоятельно. 
 

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