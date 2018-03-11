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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 6

Хитрость 2018 6 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Хитрость» в жизни бывшей подружки Кэмерона, модели Лекси Симон, происходит что-то странное. На ее телохранителя было совершено нападение. Кэй предполагает, что это обычное ограбление, однако иллюзионист считает, что жертвой должна была стать сама Лекси. Блэк подозревает, что к преступлению причастна Адди, пиар-агент модели, которая всегда в курсе местонахождения подопечной. Вместе с Кэй он приезжает в студию, чтобы побеседовать с Адди. Во время фотосессии внезапно выключается свет, а когда вновь появляется, выясняется, что Лекси исчезла. Кэмерон уверен, что это был трюк, выполненный искусным иллюзионистом.

Агенты ФБР решают пообщаться с нынешним бойфрендом Лекси, Рейвом, владельцем крупной компании. Выясняется, что сейчас Рев и его корпорация занимаются уникальной разработкой, в обмен на данные о которой похитители готовы вернуть Лекси. Проблема в том, что разработка пока находится на стадии эксперимента, и нельзя гарантировать, что она по-настоящему работает. С помощью иллюзий Кэмерону предстоит убедить преступников, что технология существует в реальности, и спасти Лекси. Выясняется, что фокусник по-прежнему испытывает чувства к своей бывшей девушке.  
 

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