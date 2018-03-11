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Киноафиша Сериалы Хитрость Сезоны Сезон 1 Серия 5

Хитрость 2018 5 серия 1 сезон

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10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Хитрость» художник по фамилии Бишоп удивляет жителей Нью-Йорка яркими произведениями стрит-арта. Его последнее творение располагается напротив старинного собора, где по странному стечению обстоятельств вскоре было украдено витражное окно. Кэмерон и Кэй подозревают, что между Бишопом и похитителями витража существует какая-то связь. Им удается выяснить, что у уличного художника был конкурент по фамилии Свитч. Встретившись с ним, напарники узнают, что Свитч не общался с Бишопом уже много лет. Однако мужчина вспомнил еще об одном художнике, который таинственно исчез после того, как негативно высказался в адрес произведений Бишопа. 

Кэмерон считает, что Бишоп связан с незнакомкой, подставившей его брата. В свою очередь, Джонатан высказывает предположение, что в своих рисунках уличный художник шифрует послания для своих подельников. Так они могут узнать, где и когда произойдет следующее ограбление. Блэк и агенты ФБР находят свидетеля, который рассказывает о том, как действует Бишоп. Кэмерон застает художника врасплох и выясняет, что на самом деле Бишоп – это Свитч. Преступнику удается сбежать, однако теперь Блэк уверен, что это дело связано со страдающей гетерохромией незнакомкой. 
 

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