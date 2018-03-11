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Хитрость 2018 2 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Pilot
Сезон 1 / Серия 1 11 марта 2018
Forced Perspective
Сезон 1 / Серия 2 18 марта 2018
Escapology
Сезон 1 / Серия 3 25 марта 2018
Divination
Сезон 1 / Серия 4 1 апреля 2018
Masking
Сезон 1 / Серия 5 8 апреля 2018
Black Art
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2018
Multiple Outs
Сезон 1 / Серия 8 29 апреля 2018
Getting Away Clean
Сезон 1 / Серия 9 6 мая 2018
Невидимая рука
Сезон 1 / Серия 10 13 мая 2018
Loading Up
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2018
Code Act
Сезон 1 / Серия 12 27 мая 2018
Transposition
Сезон 1 / Серия 13 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Хитрость» в Нью-Йорке происходит загадочное убийство. Во время утренней пробежки на мужчину нападает неизвестный с водяным пистолетом. Он брызгает жертве в лицо неизвестным ядовитым веществом, после чего мужчина умирает. Несмотря на то, что руководство ФБР отнеслось к предложению Блэка скептически, иллюзионист появляется на месте преступления, желая помочь. Агента ФБР Кэй Дэниелс присутствие фокусника раздражает, однако она позволяет ему остаться, когда Кэмерон заявляет, что преступление было организовано как шоу. 

Позже выясняется, что Блэк был прав. Когда они находят первого убийцу, тот признается, что считал свой поступок частью срежиссированного представления и понятия не имел, что жертва умрет. ФБР становится известно, что за загадочными преступлениями стоит русская мафия. Под предлогом участия в реалити-шоу преступники вербуют туристов, чтобы заставить их убивать людей. Кэмерону приходит в голову мысль поймать мафиози на их же крючок – посредством иллюзии. С помощью фокусника агенты ФБР успешно раскрывают дело, а руководство бюро расследований предлагает ему присоединиться к команде. Тем временем Кэй пытается найти лазейки, чтобы помочь Джонатану.   
 

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