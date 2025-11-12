«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

Что вы вспоминаете, когда говорите о величайших сериалах 21 века? В ход идут стандартные имена — «Во все тяжкие», «Игра престолов». Лишь малое количество людей вспоминает, что Netflix снял один из самых сильных сериалов прошлого десятилетия за пределами Голливуда — в Германии. И это «Тьма».

Проект, созданный Бараном бо Одаром и Янтье Фризе, — это трехсезонная головоломка про время, судьбу и человеческие связи, где каждое действие — лишь начало цепной реакции, тянущейся через поколения.

О чем сериал?

Сюжет завязан на пропаже двух детей в вымышленном городке Винден, где четыре семьи пытаются удержать свои жизни в рамках стабильности. Но за фасадом тихой провинции скрывается нечто куда более мрачное — тайна путешествий во времени, запутавшая прошлое, настоящее и будущее в один бесконечный узел.

Сериал начинался как локальный проект, но уже после премьеры первого сезона (в 2017 году) превратился в международный феномен. Критики отметили атмосферу, музыку, операторскую работу и сложность повествования, а зрители — то, как шоу умеет держать в напряжении при довольно медленно повествовании.

На IMDb у «Тьмы» — 8,7 из 10, на Rotten Tomatoes — стабильные 95%, и даже много лет спустя после финала его до сих пор обсуждают.

Я пока не видел ничего, что могло бы сравниться с тем, что я только что посмотрел.

Я потерял дар речи. Извините, я не могу выразить свои чувства после просмотра второго сезона. Это шедевр.

«Тьма» — одно из лучших шоу (если не самое лучшее). Когда я вспоминаю все произошедшие события, у меня начинает болеть голова, но это приятная боль.

Фанаты сравнивают сериал с «Твин Пиксом» и «Очень странными делами». Здесь такие же тягучие лесные планы, ощущение тайны за каждым кадром и полная уверенность, что ничего не происходит просто так. Только Линч заглядывал в подсознание, а Одар с Фризе — в петли времени.

Это эмоциональное и интеллектуальное путешествие, после которого остается пустота и желание пересмотреть все заново. Не потому что непонятно, а потому что слишком хорошо сделано, чтобы отпустить.

Ранее мы писали: «Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix