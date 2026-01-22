Оповещения от Киноафиши
Если ждете от Янковского что-то в духе «Слова пацана», не угадаете: в топ-4 его любимых сериалов — сплошные головоломки

22 января 2026 09:54
Такое фоном обычно не смотрят.

Иван Янковский регулярно появляется в российских хитах — от «Фишера» до «Слова пацана», — но сам, как ни странно, отечественные сериалы почти не смотрит. Зато охотно рассказывает о западных проектах, которые его зацепили.

И если собрать его предпочтения в один список, становится понятно: легкого вечернего просмотра там нет. Актер не раз говорил, что смотрит много и выбирать ему сложно. Но чаще тянется к сериалам, которые заставляют думать и решать головоломки. Вот несколько примеров — с его собственными комментариями.

«Наследники»

История семьи Рой — владельцев огромного медиаконгломерата, где каждый разговор похож на поединок, а любовь путается с борьбой за власть. Патриарх Логан Рой стареет, и его дети начинают заранее делить будущее компании, не особо заботясь о чувствах друг друга.

Янковский признавался, что начал смотреть сериал с большим опозданием и буквально наверстывал пропущенные сезоны залпом.

Я сейчас смотрю "Наследников" и нахожусь в полном восторге.

«Мистер Робот»

Если ждете от Янковского что-то в духе «Слова пацана», не угадаете: в топ-4 его любимых сериалов — сплошные головоломки

Психологический триллер про хакера Эллиота Алдерсона, который днем работает в кибербезопасности, а ночью пытается сломать систему — и параллельно себя самого. Депрессия, зависимость, расстройство личности и ощущение, что мир устроен неправильно лежат в основе истории.

Сюжет подается фрагментами, иногда намеренно запутанно, и требует постоянного внимания. Янковский остался под сильным впечатлением от сериала.

Выдающий сериал, который произвел революцию в моем сознании.

«Тьма»

Если ждете от Янковского что-то в духе «Слова пацана», не угадаете: в топ-4 его любимых сериалов — сплошные головоломки

Немецкий сериал Netflix, действие которого разворачивается в маленьком городке Винден. Все начинается с пропажи детей, но дело не только в преступлении. История затрагивает несколько временных линий и четыре семьи, связанные между собой некой тайной.

«Тьма» требует от зрителя концентрации: события происходят в разных годах, персонажи пересекаются, а каждая новая серия добавляет слоев вместо ответов. Сериал не получится смотреть вполглаза — он наказывает за невнимательность. Выбирая любимый проект, Янковский в итоге остановился именно на «Тьме».

Я назову "Тьму", потому что я люблю, когда мой мозг насилуют.

«Программисты»

Если ждете от Янковского что-то в духе «Слова пацана», не угадаете: в топ-4 его любимых сериалов — сплошные головоломки

Мини-сериал Алекса Гарленда про IT-компанию, спрятанную в лесах недалеко от Сан-Франциско. Главная героиня пытается разобраться в исчезновении своего парня и постепенно выходит на секретное подразделение Devs, работающее с квантовыми вычислениями.

Чем дальше продвигается сюжет, тем меньше в нем привычного триллера и тем больше вопросов о свободе воли, предопределенности и контроле. Сериал холодный, медленный и нарочито отстраненный — он оставляет зрителя с вопросами один на один. Янковский уточнял, что не назвал бы «Программистов» абсолютным фаворитом, но сериал ему понравился.

Возможно, не самые любимые, но мне очень понравились "Программисты" Алекса Гарленда.

Во всех этих сериалах нет простых ответов и уютных финалов. Каждая история про власть,тревогу и сложность мироустройства. Судя по выбору Янковского, его как зрителя интересует напряжение, чтобы сериал не отпускал до самых титров.

Ранее мы писали: Искала сериал, чтобы отключиться после работы — не ожидала, что так втянусь: 3 проекта от Prime Video, которые помогут дожить до выходных

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Наследники», «Мистер Робот», «Тьма», «Программисты»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
