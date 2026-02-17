Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

17 февраля 2026 17:38
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Голову можно сломать, да – но оно стоит того.

Первый раз я включил «Тьму» как очередной детектив Netflix с налётом мистики, мол, можно под него и посуду помыть, и ленту поскроллить лениво. Через три серии выключил с мыслью: «Господи, как же это медленно и занудно».

Серые лица, серые дома, бесконечные разговоры в серых свитерах. За что этот сериал вообще называют одним из лучших Sci-Fi? Через месяц я сел смотреть вдумчиво, почти без телефона, и «пропал» на несколько дней.

«Тьма» – не тот случай, когда можно отвлечься. Здесь нельзя листать ленту, потому что каждая минута – это кусочек пазла, который без вас сложат, но вы ничего не поймёте.

Несколько временных слоев переплетаются так, что уже к пятому эпизоду перестаёшь верить собственным глазам. Ведь визуально «Тьма» выстроена как уравнение.

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя

Зеркала, круги, пещеры, глаза – всё повторяется, отражается, зацикливается. Цветовая гамма меняется в зависимости от эпохи, музыка течёт как подземная река, а диалоги из 1986-го обретают смысл только в 2019-м.

Что самое страшное? В «Тьме» нет полноценных злодеев. Там есть люди, которые пытаются исправить прошлое, но только делают хуже.

Там есть любовь, которая разрывает пространство и время. Там есть мальчик, который встречает сам себя и не узнаёт.

К концу первого сезона голова идёт кругом. К концу третьего – вы пересматриваете всё заново, находя в старых сценах новые смыслы. Я пересмотрел.

Если вы вдруг тоже включили «Тьму» фоном и бросили – просто дайте ей второй шанс. Она никакая не занудная, а лишь очень сложная, но эта загадка стоит того, чтоб поломать над ней голову.

Фото: Кадр из сериала «Тьма»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
«"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 «"Игра престолов" смотрит с завистью»: новый сериал на 10 серий стал идеальным «преемником» Вестероса – эпик и твисты на 10/10 Читать дальше 16 февраля 2026
«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних «Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних Читать дальше 15 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше