Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»

В плетении интриг этим проектам не так много равных.

Есть сериалы, которые смотришь понемногу — серия вечером, серия через пару дней. Но есть и такие, что захватывают сразу: включаешь «на пробу» и понимаешь, что спать уже точно не ляжешь.

Мы сделали для вас подборку как раз из пяти таких сериалов — с рейтингами, которые подтверждают: смотреть стоит. Эти истории держат интригу так крепко, что утро приходит незаметно.

«Грызня»

IMDb: 8.0

Обычная ссора на парковке превращается в безумное противостояние двух людей. Они начинают мстить друг другу с такой страстью, что мелкий конфликт постепенно разрушает их жизни.

Серии короткие, динамика бешеная, а эмоции до боли узнаваемые — злость, зависть, раздражение. Смотреть невозможно спокойно, включаешь одну — и вот уже поздняя ночь пришла.

«Тьма»

IMDb: 8.7

Немецкий городок, исчезновения детей, тайны прошлого и замкнутые временные петли. Это целый огромный пазл, где каждая мелочь имеет значение — фанатам «Извне» наверняка зайдет.

Сериал заставляет держать в голове десятки деталей и родственных связей, но именно это и делает его невероятно увлекательным. Чем дальше смотришь, тем сильнее хочется добраться до конца и понять, как же тут всё связано.

«Койот»

IMDb: 6.9

Бывший пограничник всю жизнь ловил нелегалов, но однажды помогает женщине пересечь границу — и оказывается втянут в историю с мексиканским картелем. Теперь его собственная семья в опасности.

Атмосфера — на грани: жаркие пейзажи, криминал, чувство, что в любую минуту всё может пойти под откос. Один сезон смотрится на одном дыхании.

«Любовь и смерть»

IMDb: 7.5

На первый взгляд — идеальные семьи, церковь, общие праздники и тихая жизнь американского городка. Но тайный роман между соседями приводит к трагедии, о которой потом говорила вся страна.

Сюжет основан на реальных событиях, и именно это добавляет остроты: смотреть страшно, но оторваться невозможно.

«Проект „Синяя книга“»

IMDb: 7.6

США 1950-х, время холодной войны. Правительство поручает учёным и военным расследовать странные явления в небе — от вспышек до НЛО. Одни истории находят простое объяснение, но другие остаются загадкой.

Здесь и атмосфера того времени, и напряжённые расследования, и вечный вопрос: «А вдруг мы не одни?». Настоящая находка для тех, кто скучает по «Секретным материалам».

Ранее мы писали: 97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел