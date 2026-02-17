Оповещения от Киноафиши
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

17 февраля 2026 14:44
Каждый новый эпизод меняет взгляд на происходящее.

Иногда так хочется найти детектив, который не просто развлечет вечером, а реально запутает, напугает и оставит в состоянии легкого шока от развязки. Чтобы до последней серии приходилось гадать, кто же на самом деле злодей. Если вы в таком же поиске — у меня для вас находка.

Бельгийский сериал «Чистый лист» (2017) от Netflix с рейтингом 7,9 на IMDb я посмотрела на одном дыхании. И это тот случай, когда хочется кричать: «Не бросайте, досмотрите до конца, не пожалеете!»

В центре сюжета — Миа, молодая женщина, которая приходит в себя в психиатрической клинике. После серьезной аварии у нее амнезия: она помнит только отдельные куски прошлого, а то, что случилось за последние месяцы, стерто начисто.

Более того, каждый новый день не приносит воспоминаний о предыдущем. Все, что у нее есть, — обрывочные и пугающие картинки из жизни до аварии: переезд в мрачный старый дом в лесу, странное поведение маленькой дочки, чувство, что за ними кто-то следит.

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

А тут еще и детектив заявляется в клинику: оказывается, некий Томас Дегист исчез, и в последний раз его видели с Мией. Вот только она понятия не имеет, кто это, и не узнает его на фото.

Сериал ловко жонглирует настоящим и прошлым, заставляя зрителя сомневаться во всем. Мистика тут не заявлена, но ощущение потустороннего не отпускает ни на минуту. Актеры играют так, что мурашки по коже, а старый дом в лесу снят настолько атмосферно, что хочется закутаться в плед и включить свет.

Зрители не отрицают, что начало может показаться затянутым. Но нужно немного подождать, чтобы получить дозу незабываемых ощущений.

У сценариста много козырей в рукаве, они порадуют даже самых искушенных поклонников жанра.

Так что если готовы к испытанию для психики и хотите детектив в духе хитовой «Тьмы» , где все не то, чем кажется, — «Чистый лист» ждет именно вас.

Фото: Кадры из сериалов «Тьма», «Чистый лист»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
