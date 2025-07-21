Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям

Хотя разнообразие телесериалов в наше время сейчас куда выше, чем когда-либо, именно сложные и довольно запутанные сюжеты все чаще становятся причиной бешеной популярности того или иного шоу.

В то время как ситкомы все еще остаются на плаву благодаря тем, кто просто хочет расслабиться после тяжелого рабочего дня, научно-фантастические шоу или разного рода триллеры привлекают именно возможностью поломать свой мозг и попробовать найти разгадку самому — в этой подборке рассказываем именно о таких сериалах-головоломках.

Сюжет разворачивается вокруг девушки Нади, которая во время празднования своего 36-летия попадает под колеса автомобиля и умирает — но при этом каким-то образом оказывается во временной петле, каждый раз возвращаясь в вечер своего дня рождения. Проживая один и тот же день раз за разом, Надя начинает искать в происходящем философские подтексты — а во втором сезоне все становится еще запутаннее, когда главная героиня перемещается в тело своей матери.

Спустя 15 лет после выхода финальной серии поклонников шоу все еще терзают сомнения о том, что это вообще было — настолько запутанной кажется на первый взгляд простая история о крушении лайнера где-то рядом с необитаемым и полным загадок островом. Учитывая то, что любая мелкая деталь сюжета могла в какой-то момент стать решающим поворотом сюжета, фанаты «Остаться в живых» должны были иметь либо фантастическую память, либо блокнотик с ручкой под рукой во время просмотра.

Один из главных ранних хитов от HBO, «Оставленные» рассуждают о том, какие последствия будет иметь исчезновение с планеты Земля 2% ее населения — при этом сама причина этого исчезновения создателей шоу мало волнует. Так, в «Оставленных» большую роль играют рассуждения на философские и религиозные темы, а герои с каждой серией все больше пытаются вникнуть в тайны вселенной — потому флэшбеки в флэш-форварды в «Оставленных» служат своего рода подсказками и для зрителей.

Немецкая научно-фантастическая драма стала одним из главных феноменов Нетфликса, а поклонникам шоу частенько приходилось открывать разного рода форумы, на которых шло активное обсуждение мало кому понятных сюжетных поворотов. История, казалось бы, не такая уж оригинальная — в маленьком немецком городе бесследно исчезают двое детей, а их семьи объединяются для того, чтобы их найти и заодно раскрыть самые темные секреты местности. Все усложняется и тем, что одного персонажа играют сразу несколько разных актеров, так что хорошая память на лица уж точно пригодится.

В культовом сериале Дэвида Линча все начинается с самого обыкновенного расследования убийства девушки в маленьком городке, но сюжет начинается запутываться все больше уже со второй серии первого сезона. Постепенно произошедшая трагедия обнажает тайны городка и его жителей, а поклонникам «Твин Пикс» нельзя отвлечься ни на секунду, чтобы не упустить из виду даже самую маленькую деталь. Кроме того, зрителям пришлось освежать все произошедшее в памяти спустя столько лет, учитывая то, что третий сезон вышел спустя 25 лет после премьеры второго — в общем, «Твин Пикс» явно не для начинающих.

Кстати, если вы до сих пор не можете понять, в чем была суть «Тьмы», искать форумы не нужно — мы уже все объяснили простыми словами в этой статье.