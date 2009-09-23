В 1 сезоне 16 серии сериала «Город хищниц» Лори наконец решает повзрослеть и приобрести собственный дом, но без Джулс в качестве поручителя у нее это не получится. На Бобби нападает грабительница, что приводит Энди в бешенство.
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