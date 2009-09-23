В 1 сезоне 20 серии сериала «Город хищниц» Трэвиса впервые в жизни бросает девушка, и Джулс наслаждается тем, как он теперь нуждается в ней и плачет у нее на плече. А Лори и Бобби пытаются помочь Энди найти между ним и его сыном общие черты.