В 1 сезоне 20 серии сериала «Город хищниц» Трэвиса впервые в жизни бросает девушка, и Джулс наслаждается тем, как он теперь нуждается в ней и плачет у нее на плече. А Лори и Бобби пытаются помочь Энди найти между ним и его сыном общие черты.
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