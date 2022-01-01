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Киноафиша Сериалы Город хищниц Сезоны
Город хищниц (2009 - 2015), список сезонов Cougar Town 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
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Список сезонов сериала «Город хищниц»
Город хищниц - Сезон 1 Сезон 1
2009, 24 эпизода
 
Город хищниц - Сезон 2 Сезон 2
2010, 22 эпизода
 
Город хищниц - Сезон 3 Сезон 3
2012, 15 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 4 Сезон 4
2013, 15 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 5 Сезон 5
2014, 13 эпизодов
 
Город хищниц - Сезон 6 Сезон 6
2015, 13 эпизодов
 
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