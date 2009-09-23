В 1 сезоне 24 серии сериала «Город хищниц» Джулс объявляет всем друзьям об отношениях с Грейсоном, но забывает о Бобби. В то же время девушка Трэвиса обижается на него из-за того, что он забыл о семимесячной годовщине их отношений.