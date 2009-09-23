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Киноафиша Сериалы Город хищниц Сезоны Сезон 1 Серия 6

Город хищниц 2009 - 2015 6 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Город хищниц»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2009
Нам открыты все пути
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2009
Не поступай так со мной
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2009
Я не отступлю
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2009
Вы меня убиваете
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2009
Влюбленная женщина
Сезон 1 / Серия 6 28 октября 2009
Не приходи сюда больше
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2009
Две бандитки
Сезон 1 / Серия 8 18 ноября 2009
Встречайте, моя девушка
Сезон 1 / Серия 9 25 ноября 2009
Скрытный мужчина
Сезон 1 / Серия 10 9 декабря 2009
Толстокожий
Сезон 1 / Серия 11 6 января 2010
Спугнуть легко
Сезон 1 / Серия 12 13 января 2010
Не тревожь мое сердце
Сезон 1 / Серия 13 20 января 2010
Причина в другом
Сезон 1 / Серия 14 3 февраля 2010
Когда ребенок становится невыносим
Сезон 1 / Серия 15 10 февраля 2010
Что ты делаешь в моей жизни?
Сезон 1 / Серия 16 3 марта 2010
Рассчитываю на тебя
Сезон 1 / Серия 17 10 марта 2010
Разворачивай машину
Сезон 1 / Серия 18 24 марта 2010
Идеальный мужчина
Сезон 1 / Серия 19 31 марта 2010
Пора просыпаться
Сезон 1 / Серия 20 14 апреля 2010
Отпускаю тебя
Сезон 1 / Серия 21 28 апреля 2010
Мне намного лучше
Сезон 1 / Серия 22 5 мая 2010
Облом
Сезон 1 / Серия 23 12 мая 2010
Разоблачение
Сезон 1 / Серия 24 19 мая 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Город хищниц» парень Джулс приглашает ее на вечеринку, полную студентов, после которой становится очевидно, что парень серьезно влюблен в нее. А Бобби с Трэвисом тем временем организуют распродажу вещей.

 

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