В 1 сезоне 10 серии сериала «Город хищниц» один из клиентов агентства Джулс, Джефф, сводит их с Лори с ума, в десятый раз осматривая один и тот же дом. А Элли оставляет ребенка полностью на Энди, которому помогают Трэвис, Бобби и Грейсон.