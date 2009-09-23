В 1 сезоне 9 серии сериала «Город хищниц» Джулс устраивает званый ужин на День благодарения с семьей, друзьями и Грейсоном. Трэвис же приводит на ужин свою девушку и просит всех вести себя нормально, но под силу ли это компании его матери?