В 1 сезоне 9 серии сериала «Город хищниц» Джулс устраивает званый ужин на День благодарения с семьей, друзьями и Грейсоном. Трэвис же приводит на ужин свою девушку и просит всех вести себя нормально, но под силу ли это компании его матери?
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