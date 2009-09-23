В 1 сезоне 8 серии сериала «Город хищниц» в выходные Джулс исполняется 41 год, и она решает отметить день рождения подальше от города, где о ней ходит много сплетен. Уезжая с Элли и Лори на курорт, Джулс оставляет Грейсона присматривать за Трэвисом.