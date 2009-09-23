В 1 сезоне 3 серии сериала «Город хищниц» у Джулс на вечер намечено свидание с молодым парнем, и у нее есть всего лишь десять часов, чтобы к нему как следует подготовиться. А Бобби тем временем обзавелся жильем в виде лодки на парковке.