В 1 сезоне 23 серии сериала «Город хищниц» Джулс с Грейсоном продолжают тайные романтические отношения, и Элли должна хранить их секрет. Трэвис заканчивает школу, и Джулс с Бобби, переживая больше, чем он, решают устроить ему крутой выпускной.
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