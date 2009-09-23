В 1 сезоне 17 серии сериала «Город хищниц» Трэвис отправляется с отцом на рыбалку, а Энди пытается встряхнуться с помощью мопеда Лори. Грейсон с Джулс заводят серьезный спор на тему возможности дружбы между мужчиной и женщиной.
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