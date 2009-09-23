В 1 сезоне 4 серии сериала «Город хищниц» Грейсон сказал Джулс, что не считает ее привлекательной, чем практически свел ее с ума. Теперь она пытается доказать ему свою привлекательность и в то же время избавиться от кучи хлама бывшего мужа.
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