В 1 сезоне 4 серии сериала «Город хищниц» Грейсон сказал Джулс, что не считает ее привлекательной, чем практически свел ее с ума. Теперь она пытается доказать ему свою привлекательность и в то же время избавиться от кучи хлама бывшего мужа.