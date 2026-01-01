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Киноафиша Сериалы Константин Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Константин» (2014)

Актеры сериала «Константин» Вся информация о сериале
Мэтт Райан
Мэтт Райан Matt Ryan
John Constantine
Angélica Celaya
Zed Martin
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино Harold Perrineau
Manny
Люси Гриффитс Lucy Griffiths
Liv Aberdine Чарльз Халфорд
Чарльз Халфорд Charles Halford
Chas Chandler Джереми Дэвис
Джереми Дэвис Jeremy Davies
Патрик Кэрролл Patrick Carroll
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон Shamier Anderson
Анналиса Бассо
Анналиса Бассо Annalise Basso
Марк Марголис
Марк Марголис Mark Margolis
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом Claire van der Boom
Эммет Дж. Скэнлэн
Эммет Дж. Скэнлэн Emmett J. Scanlan
Ник Гелфусс
Ник Гелфусс Nick Gehlfuss
Вернер Даен Werner Daehn
Скайлер Дэй Skyler Day
Дж.Д. Эвермор JD Evermore
Лейша Хейли Leisha Hailey
Джоэль Картер
Джоэль Картер Joelle Carter
Макс Чарльз Max Charles
Джонджо О’Нил Jonjo O’Neill
Аманда Клэйтон Amanda Clayton
Алекса Хэвинз
Алекса Хэвинз Alexa Havins
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер William Mapother
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос James LeGros
Хосе Пабло Кантильо
Хосе Пабло Кантильо Jose Pablo Cantillo
Джулиана Харкви
Джулиана Харкви Juliana Harkavy
Чарльз Парнелл Charles Parnell
Lisa Darr
Niall Matter
Michael James Shaw
Алекса Нисенсон Alexa Nisenson
Шэрон Моррис
Шэрон Моррис Sharon Morris
Майлз Андерсон
Майлз Андерсон Miles Anderson
Шон Уэйлен
Шон Уэйлен Sean Whalen
Роберт Пралго
Роберт Пралго Robert Pralgo
Энни Монро Annie Monroe
Лаура Риган Laura Regan
Майкл МакГрэйди Michael McGrady
Чести Бальестерос
Чести Бальестерос Chasty Ballesteros
Эми Пэрриш Amy Parrish
Erinn Westbrook
Виктор МакКей Victor McCay
Джереми Кратчли Jeremy Crutchley
Каллен Мосс
Каллен Мосс Cullen Moss
Майкл Бисли Michael Beasley
Маркус Хестер Marcus Hester
Палома Гусман Paloma Guzmán
Марк Джеффри Миллер Mark Jeffrey Miller
Тереза Йенке Teresa Yenque
Эфрен Рамирез
Эфрен Рамирез Efren Ramirez
Мэдисон Бэйли
Мэдисон Бэйли Madison Bailey
Julia Lehman
Carl Palmer
Эйприл Биллингсли April Billingsley
Charity Jordan
Николас Прайор
Николас Прайор Nicholas Pryor
Colin Dennard
Джесси Бойд Jesse C. Boyd
Nick Madrick
Walter Hendrix III
Isaac Keys
Барретт Карнахан
Барретт Карнахан Barrett Carnahan
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