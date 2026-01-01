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Константин
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Константин» (2014)
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Актеры сериала «Константин»
Вся информация о сериале
Мэтт Райан
Matt Ryan
John Constantine
Angélica Celaya
Zed Martin
Хэролд Перрино
Harold Perrineau
Manny
Люси Гриффитс
Lucy Griffiths
Liv Aberdine
Чарльз Халфорд
Charles Halford
Chas Chandler
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Патрик Кэрролл
Patrick Carroll
Шамир Андерсон
Shamier Anderson
Анналиса Бассо
Annalise Basso
Марк Марголис
Mark Margolis
Клер ван дер Бом
Claire van der Boom
Эммет Дж. Скэнлэн
Emmett J. Scanlan
Ник Гелфусс
Nick Gehlfuss
Вернер Даен
Werner Daehn
Скайлер Дэй
Skyler Day
Дж.Д. Эвермор
JD Evermore
Лейша Хейли
Leisha Hailey
Джоэль Картер
Joelle Carter
Макс Чарльз
Max Charles
Джонджо О’Нил
Jonjo O’Neill
Аманда Клэйтон
Amanda Clayton
Алекса Хэвинз
Alexa Havins
Уильям Мапотер
William Mapother
Джеймс ЛеГрос
James LeGros
Хосе Пабло Кантильо
Jose Pablo Cantillo
Джулиана Харкви
Juliana Harkavy
Чарльз Парнелл
Charles Parnell
Lisa Darr
Niall Matter
Michael James Shaw
Алекса Нисенсон
Alexa Nisenson
Шэрон Моррис
Sharon Morris
Майлз Андерсон
Miles Anderson
Шон Уэйлен
Sean Whalen
Роберт Пралго
Robert Pralgo
Энни Монро
Annie Monroe
Лаура Риган
Laura Regan
Майкл МакГрэйди
Michael McGrady
Чести Бальестерос
Chasty Ballesteros
Эми Пэрриш
Amy Parrish
Erinn Westbrook
Виктор МакКей
Victor McCay
Джереми Кратчли
Jeremy Crutchley
Каллен Мосс
Cullen Moss
Майкл Бисли
Michael Beasley
Маркус Хестер
Marcus Hester
Палома Гусман
Paloma Guzmán
Марк Джеффри Миллер
Mark Jeffrey Miller
Тереза Йенке
Teresa Yenque
Эфрен Рамирез
Efren Ramirez
Мэдисон Бэйли
Madison Bailey
Julia Lehman
Carl Palmer
Эйприл Биллингсли
April Billingsley
Charity Jordan
Николас Прайор
Nicholas Pryor
Colin Dennard
Джесси Бойд
Jesse C. Boyd
Nick Madrick
Walter Hendrix III
Isaac Keys
Барретт Карнахан
Barrett Carnahan
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