Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Николас Прайор
Николас Прайор
Nicholas Pryor
О персоне
Фильмография
Николас Прайор
Nicholas Pryor
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 января 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Рост
185 см
Биография Николаса Прайора
Родился 28 января 1935 года. Балтимор, Мэриленд, США.
Развернуть
Фильмография Николаса Прайора
Щепка
триллер, криминал
1993, США
5.0
Хоффа
криминал, драма, биография
1992, Франция / США
6.0
Меньше нуля
мелодрама, драма, криминал
1987, США
7.0
Рискованный бизнес
комедия
1983, США
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза