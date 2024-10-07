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Николас Прайор
Nicholas Pryor
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Николас Прайор
Николас Прайор
Nicholas Pryor
Дата рождения
28 января 1935
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
7 октября 2024
Карьера
Актер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Николаса Прайора
Родился 28 января 1935 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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