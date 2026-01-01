Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Джеффри Миллер
Mark Jeffrey Miller
Киноафиша
Персоны
Марк Джеффри Миллер
Марк Джеффри Миллер
Mark Jeffrey Miller
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
(2012)
7.6
Пластиковый Иисус
(2013)
7.3
Дьявол всегда здесь
(2020)
Фильмография Марк Джеффри Миллер
Жанр
Все
Документальный
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2020
2019
2013
2012
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.3
Дьявол всегда здесь
The Devil All the Time
триллер, драма, криминал
2020, США
5.6
Болден!
Bolden
драма
2019, США
7.6
Пластиковый Иисус
Plastic Jesus
драма
2013, США
6.8
Рождество в Конуэе
Christmas in Conway
драма, мелодрама
2013, США
8.6
Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна
Oliver Stone’s Untold History of the United States
документальный
2012, США
