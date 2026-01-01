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Ник Гелфусс
Nick Gehlfuss
Киноафиша
Персоны
Ник Гелфусс
Ник Гелфусс
Nick Gehlfuss
Дата рождения
21 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Кливленд, Огайо, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Биография Ника Гелфусса
Родился 21 января 1989 года. Кливленд, Огайо, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.1
Лонгмайр
(2012)
8.0
Чикаго в огне
(2012)
Фильмография Ника Гелфусса
5.6
Чувство справедливости
Equity
драма
2016, США
7.6
Медики Чикаго
драма
2015, США
7.9
Полиция Чикаго
драма, криминал
2014, США
7.5
Константин
драма, боевик, ужасы
2014, США
8
Чикаго в огне
драма, боевик
2012, США
8.1
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн
2012, США
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
7.6
Напарницы
драма, криминал
2010, США
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