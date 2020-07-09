Комедийный взгляд на пару, которая сталкивается с различными проблемами в повседневной жизни и пытается справиться с трудностями взросления. Родители-миллениалы вместе со своей шестилетней дочерью и друзьями-бездельниками то и дело попадают в различные передряги. Героям давно не восемнадцать, однако они все еще не желают попрощаться со своим внутренним ребенком. Отказываясь взрослеть, парочка превращает любые свои рутинные дела – трудности на работе или родительское собрание – в невероятное приключение.