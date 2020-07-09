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Постер к сериалу Ближе некуда
Постер к сериалу Ближе некуда
Постер к сериалу Ближе некуда
Постер к сериалу Ближе некуда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Ближе некуда
Ближе некуда (2020 - …) Close Enough 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 16 часов 52 минуты
О чем сериал

Комедийный взгляд на пару, которая сталкивается с различными проблемами в повседневной жизни и пытается справиться с трудностями взросления. Родители-миллениалы вместе со своей шестилетней дочерью и друзьями-бездельниками то и дело попадают в различные передряги. Героям давно не восемнадцать, однако они все еще не желают попрощаться со своим внутренним ребенком. Отказываясь взрослеть, парочка превращает любые свои рутинные дела – трудности на работе или родительское собрание – в невероятное приключение.

Ближе некуда - трейлер третьего сезона
Ближе некуда
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дж.Дж. Куинтел
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас Alex
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс Pearle
Кимико Гленн
Кимико Гленн Bridgette
Джессика ДиЧикко
Джессика ДиЧикко Candice
Дж.Дж. Куинтел Josh
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ближе некуда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 15 эпизодов
 
Ближе некуда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 16 эпизодов
 
Ближе некуда - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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