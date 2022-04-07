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Ближе некуда 2020 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ближе некуда
Киноафиша Сериалы Ближе некуда Сезоны Сезон 3

Close Enough 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ближе некуда»

В 3 сезоне сериала «Ближе некуда» приключения семьи миллениалов продолжаются. В центре событий простая семья, состоящая из супругов и их маленькой дочери. Каждый день герои сталкиваются со множеством бытовых забот, которые известны каждому взрослому человеку: трудности на работе, жалобы друзей, воспитание ребенка, нехватка денег. А еще их беспокоят злые опоссумы, огромные пауки-мутанты, привидения, клоуны и галлюцинации, появившиеся после употребления наркотических веществ. Героев непросто назвать образцово-показательной семьей, но они пытаются таковыми быть. И порой им даже удается.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Ближе некуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Где бродит буйвол Where the Buffalo Roam
Сезон 3 Серия 1
7 апреля 2022
Венецианская месть Venice Vengeance
Сезон 3 Серия 2
7 апреля 2022
Хеллшпиталь Hellspital
Сезон 3 Серия 3
7 апреля 2022
Кэндис Кэндис Революция Candice Candice Revolution
Сезон 3 Серия 4
7 апреля 2022
Рэнди бесплатно соло Randy Free Solos
Сезон 3 Серия 5
7 апреля 2022
Работа на лето Summer Job
Сезон 3 Серия 6
7 апреля 2022
Бриджит - мозг Bridgette the Brain
Сезон 3 Серия 7
7 апреля 2022
Никогда не встречай своих героев Never Meet Your Heroes
Сезон 3 Серия 8
7 апреля 2022
Роботы с преимуществами Robots with Benefits
Сезон 3 Серия 9
7 апреля 2022
Странный ребенок The Weird Kid
Сезон 3 Серия 10
7 апреля 2022
Легенда о пирсе Legend of the Pier
Сезон 3 Серия 11
7 апреля 2022
Велосипед и выживание Bike & Survive
Сезон 3 Серия 12
7 апреля 2022
Достаточно Хэллоуина Halloween Enough
Сезон 3 Серия 13
7 апреля 2022
Идеальная пара The Perfect Couple
Сезон 3 Серия 14
7 апреля 2022
Брак, заключенный в Валгалле Match Made In Valhalla
Сезон 3 Серия 15
7 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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