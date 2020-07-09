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Ближе некуда 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ближе некуда
Киноафиша Сериалы Ближе некуда Сезоны Сезон 1

Close Enough 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ближе некуда»

В 1 сезоне сериала «Ближе некуда» молодые люди, которым двадцать с лишним лет, справляются с жизненными ситуациями в Лос-Анджелесе. Вместе со своими друзьями им предстоит решать множество бытовых проблем, которыми обычно наполнена взрослая жизнь. Отказываясь становиться типичными взрослыми людьми, герои воспитывают дочь, борются с опоссумом в собственном квартире и пытаются сбежать от гигантских пауков-мутантов. Чем бы миллениалы не занимались, они пытаются превратить любую рутину в очередной повод от души повеселиться.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Ближе некуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нити судьбы / Идеальный дом Quilty Pleasures/The Perfect House
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2020
Бегство Логана / Родительский комитет Logan's Run'd/Room Parents
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2020
Скейт-папа / День без стресса Skate Dad/100% No Stress Day
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2020
Война приколов / Крутые мамочки Prank War/Cool Moms
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2020
Мозговик / Золотой геймер Robot Tutor/Golden Gamer
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2020
Прощайте, малыши / Хлопай так! So Long Boys/Clap Like This
Сезон 1 Серия 6
9 июля 2020
Первое свидание / Улитка First Date/Snailin' It
Сезон 1 Серия 7
9 июля 2020
Собачник The Canine Guy
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2020
Мозговик Robot Tutor
Сезон 1 Серия 9
9 июля 2020
Золотой геймер Golden Gamer
Сезон 1 Серия 10
9 июля 2020
Прощайте, малыши So Long Boys
Сезон 1 Серия 11
9 июля 2020
Хлопай так! Clap Like This
Сезон 1 Серия 12
9 июля 2020
Первое свидание First Date
Сезон 1 Серия 13
9 июля 2020
Улитка Snailin' It
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2020
Собачий парень The Canine Guy
Сезон 1 Серия 15
9 июля 2020
График выхода всех сериалов
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