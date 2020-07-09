В 1 сезоне сериала «Ближе некуда» молодые люди, которым двадцать с лишним лет, справляются с жизненными ситуациями в Лос-Анджелесе. Вместе со своими друзьями им предстоит решать множество бытовых проблем, которыми обычно наполнена взрослая жизнь. Отказываясь становиться типичными взрослыми людьми, герои воспитывают дочь, борются с опоссумом в собственном квартире и пытаются сбежать от гигантских пауков-мутантов. Чем бы миллениалы не занимались, они пытаются превратить любую рутину в очередной повод от души повеселиться.