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Ближе некуда 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ближе некуда
Киноафиша Сериалы Ближе некуда Сезоны Сезон 2

Close Enough 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Ближе некуда»

Во 2 сезоне сериала «Ближе некуда» невероятные приключения миллениалов продолжаются. Пока Джош посещает тренажерный зал, Рэнди обнаруживает, что его родители живы и богаты. Бриджит, устав от легкомысленных мужчин, заводит отношения с призраком. Тем временем Алекс и Джош путешествуют во времени, чтобы спасти брак Алекса и Бриджит. А Джош, в свою очередь, оказывается неспособным защитить собственную семью. Карьера героев также не стоит на месте: Алекс пытается продвинуть свой роман, а Эмили и Бриджит пишут новую песню.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Ближе некуда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Джош-качок / Знакомьтесь, Покапли Josh Gets Shredded/Meet the Frackers
Сезон 2 Серия 1
25 февраля 2021
Лицо в соусе / Гость из ада Sauceface/Houseguest from Hell
Сезон 2 Серия 2
25 февраля 2021
Хруст суставов / Кибер-матрица Joint Break/Cyber Matrix
Сезон 2 Серия 3
25 февраля 2021
Призрачный диван / Будь мужиком Haunted Couch/Man Up
Сезон 2 Серия 4
25 февраля 2021
Ремонт / Днюха Handy/Birthdaze
Сезон 2 Серия 5
25 февраля 2021
Самогон времени / Лучший учитель Time Hooch/World's Greatest Teacher
Сезон 2 Серия 6
25 февраля 2021
Где Бриджет? / Эротическое пробуждение А. П. Ла Перл Where'd You Go, Bridgette?/The Erotic Awakening of A.P. LaPearle
Сезон 2 Серия 7
25 февраля 2021
Мужики жгут / Потайная лошадка Men Rock!/Secret Horse
Сезон 2 Серия 8
25 февраля 2021
Ремонт Handy
Сезон 2 Серия 9
25 февраля 2021
Днюха Birthdaze
Сезон 2 Серия 10
25 февраля 2021
Самогон времени Time Hooch
Сезон 2 Серия 11
25 февраля 2021
Лучший учитель World's Greatest Teacher
Сезон 2 Серия 12
25 февраля 2021
Где Бриджет? Where'd You Go Bridgette?
Сезон 2 Серия 13
25 февраля 2021
Эротическое пробуждение Э.П. ЛаПерл The Erotic Awakening of A.P. LaPearle
Сезон 2 Серия 14
25 февраля 2021
Мужики жгут Men Rock!
Сезон 2 Серия 15
25 февраля 2021
Потайная лошадка Secret Horse
Сезон 2 Серия 16
25 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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