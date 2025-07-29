Меню
Зачарованные
Новости о сериале «Зачарованные»
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
Написать
29 июля 2025 10:35
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов
Самые провальные попытки вдохнуть новую жизнь в знаменитые проекты.
Написать
16 января 2023 12:00
Встречайте новую ведьму: канал CW выпустил трейлер четвертого сезона «Зачарованных»
Премьера нового сезона состоится в начале весны.
Написать
31 января 2022 16:35
Люси Барретт заменит Мадлен Манток в четвертом сезоне «Зачарованных»
Новая Зачарованная будет жизнелюбивой художницей с уникальным взглядом на мир.
Написать
9 сентября 2021 15:45
