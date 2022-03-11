Меню
Зачарованные 2018 - 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Зачарованные
Charmed 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 4-й сезон сериала «Зачарованные»

В 4 сезоне сериала «Зачарованные» история трех сестер-ведьм продолжится. Мэл и Мэгги получают сообщение от мамы, которая просит их немедленно приехать к ней. Однако девушки не успевают вовремя: их родительница погибает. Героини уверены, что ее убили, вытолкнув из окна, однако сотрудники правоохранительных органов убеждены, что речь идет о суициде. Мэл и Мэгги планируют провести собственное расследование, в ходе которого узнают о своих магических способностях и… еще одной сестре, которую зовут Мэйси.

Рейтинг сериала

5.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Не та девушка Not That Girl
Сезон 4 Серия 1
11 марта 2022
Снова нет пути домой You Can't Go Home Again
Сезон 4 Серия 2
18 марта 2022
Невезение Зачарованных Unlucky Charmed
Сезон 4 Серия 3
25 марта 2022
Рябь Ripples
Сезон 4 Серия 4
1 апреля 2022
Сестричество странствующего бутерброда The Sisterhood of the Traveling Sandwich
Сезон 4 Серия 5
8 апреля 2022
Приходит Счетовод The Tallyman Cometh
Сезон 4 Серия 6
15 апреля 2022
Кошки, верблюды и слоны, о боже... Cats and Camels and Elephants, oh my...
Сезон 4 Серия 7
29 апреля 2022
Раскрытый Unveiled
Сезон 4 Серия 8
6 мая 2022
Правда или заботы Truth or Cares
Сезон 4 Серия 9
13 мая 2022
Хеширование Hashing it Out
Сезон 4 Серия 10
20 мая 2022
Божественные тайны сестринства О.Г. Divine Secrets of the O.G. Sisterhood
Сезон 4 Серия 11
27 мая 2022
Будь добрым. Перемотка. Be Kind. Rewind.
Сезон 4 Серия 12
3 июня 2022
Конец никогда не заканчивается The End Is Never the End
Сезон 4 Серия 13
10 июня 2022
