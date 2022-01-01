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Киноафиша Сериалы Зачарованные Актеры и роли

Актеры сериала «Зачарованные»

Актеры сериала «Зачарованные» Вся информация о сериале
Руперт Эванс
Руперт Эванс Rupert Evans
Harry Greenwood Крэйг Паркер
Крэйг Паркер Craig Parker
Натали Холл
Натали Холл Natalie Hall
Мелони Диас
Мелони Диас Melonie Diaz
Melanie "Mel" Vera Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон Poppy Drayton
Abigael Jameson-Caine Ализ Шэннон
Ализ Шэннон Aleyse Shannon
Сара Джеффери
Сара Джеффери Sarah Jeffery
Margarita "Maggie" Vera Сер’Дариус Блэйн
Сер’Дариус Блэйн Ser'Darius Blain
Galvin Burdette Мадлен Манток
Мадлен Манток Madeleine Mantock
Macy Vaughn Эллен Тамаки
Эллен Тамаки Ellen Tamaki
Niko Hamada
Люси Барретт Lucy Barrett
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